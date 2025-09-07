أحمد بن حميد: وضع عجمان بمكانة رائدة على خريطة التقدم والنهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

رفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بكلمة في هذه المناسبة: «كرّس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مدار 44 عاماً حياته للنهوض بإمارة عجمان وتعزيز ازدهارها، مستلهماً من روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، حيث أولى سموه اهتماماً بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، وعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة سواء للمواطن أو للمقيم».

وأضاف: «السادس من سبتمبر تاريخ وطني غالٍ علينا نحتفل فيه بقائد فذّ أرسى برؤيته الثاقبة وعزيمته الراسخة عجمان المعاصرة، وجعل من التنمية ركيزة أساسية في مسيرتها، ليضع الإمارة بمكانة رائدة على خريطة التقدم والنهضة في الإمارات والعالم».