عبدالله بن زايد يستقبل وزير الثقافة اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في القطاع الثقافي.

تطرق اللقاء إلى مجمل التطورات الإقليمية والمستجدات على الساحة اللبنانية، وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها دوام الاستقرار والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين.