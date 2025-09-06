«سوق المعترض».. بيئة متكاملة تعزّز جودة الحياة في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

تنفِّذ بلدية مدينة العين مشروع سوق المعترض المجتمعي، على مساحة قابلة للتأجير تُقدّر بنحو 12,000 متر مربع، ويتوقع أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن مخطط للتوسع في المنشآت والمباني والمجتمعية، التي تسهم في توفير بيئة مثالية ومتكاملة لتلبية احتياجات السكان في مختلف مناطق مدينة العين، مما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية.

وتحرص بلدية العين على الاهتمام بالأسواق المجتمعية، وتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المختلفة، التي تهدف لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مدينة العين، من خلال خلق وجهات سياحية جديدة، وإيجاد أماكن مخصّصة للبيع.

كما تسهم الأسواق المجتمعية في توفير المنتجات والسلع المحلية، التي تلامس اهتمام واحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في جذب الزوار، إلى جانب تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة على التميُّز والإبداع في إنشاء وتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، وتعزيز التواجد البلدي وإشراك فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها.

ويُعد سوق المعترض أحد المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات سكان مدينة العين ضمن بيئة متكاملة ويتألف من طابقين (أرضي وأول)، ويحتوي على أكثر من 50 محلاً تجارياً متنوعاً، تشمل سوبر ماركت، وصالات ألعاب للأطفال، ومحلات للعطور والمكياج، والإكسسوارات، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

كما يضم السوق نحو 20 مطعماً ومقهى من علامات تجارية محلية وعالمية، تُقدّم خيارات متنوعة من المطابخ، لتوفر للزوّار تجربة طعام غنية تناسب جميع الأذواق. وإضافة إلى الجانب التجاري، يوفّر السوق أيضاً مركزاً ترفيهياً عائلياً في الطابق الأول، يضم أنشطة موسمية متنوعة يتم تنظيمها على مدار العام، مما يجعله وجهة مجتمعية مثالية للعائلات.

وأكدت بلدية مدينة العين، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز المرافق المجتمعية المستدامة، وتشجيع التفاعل الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال المحليين والمستثمرين من خلال توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية.

ويمثل «سوق المعترض المجتمعي» نموذجاً متكاملاً لمراكز التسوق الحديثة، التي تجمع بين التجارة والترفيه والخدمة المجتمعية، بما يعكس رؤية بلدية مدينة العين في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.

وكانت بلدية العين قد انتهت من تنفيذ معرض «منتجات مزارعنا» في منطقة الشويب، الذي تضمن سوقاً مجتمعياً للمزارعين المحليين، بهدف عرض وبيع المنتجات الزراعية الطازجة، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة من المأكولات والمشغولات اليدوية والمنتجات التقليدية، ومسابقات وعروض متنوعة للجمهور، بالإضافة إلى ركن ألعاب الأطفال والتلوين.

وذلك في إطار جهود بلدية العين إلى تمكين المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية من تسويق منتجاتهم مباشرة إلى أفراد المجتمع، مما يسهم في تحسين دخلهم ودعم استدامة مشاريعهم، بالإضافة إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتشجيع سكان المنطقة على استهلاك المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، بما يسهم في تعزيز الوعي الغذائي ونمط الحياة في المنطقة.