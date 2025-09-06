6 تسهيلات توفرها بلدية دبي ضمن مبادرة «البيت أولوية»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أطلقت بلدية دبي، 6 تسهيلات إنشائية وتشريعية، ضمن مبادرة البيت أولوية، تستهدف تمكين الأسر المواطنة من بناء مساكن مرنة، وتوفر حلولاً عملية تدعم الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع، حيث شملت السماح ببناء جناح عائلي جانبي قبل بناء الفيلا الرئيسة، وبناء فيلا سكنية للابن ضمن المسكن العائلي القائم، بالإضافة إلى استغلال كامل مساحة الطابق الثاني بنسبة 100% في الفلل السكنية.

كما شملت التسهيلات تعديل ارتداد الفلل الخاصة بحد أدنى 1.5 متر لتحقيق مرونة أكبر في التصاميم، وتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، بالإضافة إلى إمكانية البناء بنظام التاون هاوس المتجاور بين الأرضين، حيث توفر التسهيلات مرونة أكبر في استغلال الأراضي والمباني السكنية، بما يعزز من كفاءة استخدام المساحات ويوفر بيئة معيشية متكاملة، تراعي نمو الأسرة واحتياجاتها المستقبلية، كما تدعم المبادرة قدرة المواطنين على الاستفادة من حلول إسكانية مبتكرة تقلل الأعباء المعيشية وتسهم في تحسين جودة الحياة.

ووضعت بلدية دبي آليات واضحة ومبسطة تتيح للمواطنين الاستفادة من هذه التسهيلات، بما يشمل بناء الجناح العائلي أو الفيلا الثانية، وتعديل الارتداد، واستغلال المساحة الكاملة للطابق الثاني، فضلاً عن اعتماد أنظمة البناء الحديثة مثل التاون هاوس، وتشكل مبادرة البيت أولوية إضافة نوعية لجهود دبي في تطوير قطاع البناء السكني، من خلال توفير تشريعات مرنة تتماشى مع متطلبات المجتمع، وتعكس حرص الإمارة على بناء مدينة عصرية مستدامة، توفر لأسرها مقومات الاستقرار والرفاه، وتواكب تطلعات المستقبل.

وتدعم المبادرة جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز منظومة التخطيط الحضري والعمراني المرن والمستدام، وإيجاد منظومة بناء متقدمة تواكب التطورات العمرانية في الإمارة، كما تؤكد المبادرة مساعي البلدية ودعمها المتواصل لتكوين الأسرة، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، تلبي احتياجات الأسر المواطنة، وتعزز تماسكها واستقرارها وتضمن تمتعها بالحياة الكريمة.

وتحرص بلدية دبي على التحديث المستمر للخدمات والاشتراطات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتنظيم ومتابعة منظومة قطاع البناء على مستوى الإمارة، من تراخيص وأنشطة بناء، وصولاً إلى التخطيط والمساحة، انطلاقاً من جهودها في بناء قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، يلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين وفق أرقى معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يوفر أفضل جودة للحياة.