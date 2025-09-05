الإمارات وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ودولة قطر ممثلة بوزارة العمل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت.

وقع المذكرة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر، وذلك انطلاقاً من التزام البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون وتوسيع مجالات التنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة.

تنسجم المذكرة مع مقررات وتوصيات اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشكل إطاراً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتنفيذ المبادرات المشتركة والتنسيق في عدد من المحاور الرئيسية الهامة الخاصة بسوق العمل.

وتدعم أهداف المذكرة تحفيز تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، عبر تطوير وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل ومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية، ودعم مسار حوار أبوظبي، وحوار الدوحة، عبر إدارة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين حوكمة انتقال العمالة الوافدة في ممرات الانتقال لغرض العمل ما بين آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المجالات.

وسيعمل الجانبان، عبر لجان خاصة، على إطلاق مبادرات مشتركة، وتبادل الخبراء لتقديم المشورة الفنية، ونقل التجارب الرائدة، إضافة لتبادل أحدث المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات الحديثة والنظم المعلوماتية ونقل المعرفة في ميادين التعاون في هذا الشأن وتوسيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية التي ينظمها كل مشارك في ميادين التعاون بين الجانبين.