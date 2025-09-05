شرطة أبوظبي تبث مقطع فيديو لحادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» فيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" لحادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات .

وأكدت أن مخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه هي 400 د.إ، و4 نقاط مرورية.

