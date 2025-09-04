تحت رعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «جلوبال ريل 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تستضيف العاصمة أبوظبي في 30 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم ومتابعة من سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقطارات.

وأكّد الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن فعاليات جلوبال ريل 2025، أن قطاع النقل والبنية التحتية يشكل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ويعزز من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال: «لقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بقطاع السكك الحديدية من خلال إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية عام 2021 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، ليكون أكبر منظومة للنقل البري في الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف الحياد المناخي لعام 2050».

وأضاف: «أن استضافة «جلوبال ريل 2025» تعكس مكانة الإمارات الاستراتيجية كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل، وتشكّل منصة مهمة لاستعراض الإنجازات الوطنية ومناقشة قضايا محورية تشمل الاستدامة، والنقل الصديق للبيئة، والذكاء الاصطناعي، وأحدث ممارسات الأمن والسلامة».

وشدد على أن النسخة الثانية من الحدث، تأتي لتؤكد التقدّم الذي أحرزته الدولة في قطاع النقل والتزامها بمواصلة مسيرتها التنموية، لتعزيز النمو الاقتصادي وربط المجتمعات عبر شبكات نقل متطورة.

من جانبها، سلّطت المهندسة خلود المزروعي، مدير إدارة المشاريع الخاصة في شركة قطارات الاتحاد، الضوء على النمو اللافت للمعرض خلال النسخة الثانية، موضحة أن جلوبال ريل 2025 أصبح أكبر معرض للتنقل والنقل في المنطقة، ويستقطب حضوراً دولياً متزايداً.

وبيّنت أنه تم زيادة عدد أجنحة الدول المشاركة، بما في ذلك النمسا، ألمانيا، إسبانيا، الأردن، بولندا، قطر، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والهند، إلى جانب جناح المشاريع الدولية الذي يجمع استثمارات ومناقصات مستقبلية بمليارات الدولارات في الأسواق الناشئة.

وأشارت المزروعي إلى أن وفوداً دولية من أفغانستان وتشاد وكينيا وباراغواي وجنوب السودان وتركمانستان وأوغندا وأوزبكستان ستُشارك في الحدث، مما يعكس الطابع العالمي للمعرض ودوره في تعزيز الشراكات الدولية وفرص الاستثمار في قطاع النقل والبنية التحتية.

وأوضحت أن النسخة الثانية ستشهد إطلاق «هاكاثون الشباب - جلوبال ريل 2025»، وهو المبادرة النوعية التي تُقام للمرة الأولى بهدف إشراك الطلاب من الجامعات الإماراتية السبع في ابتكار حلول مبتكرة لتحديات قطاع النقل، بالتعاون مع نخبة من خبراء القطاع.

منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات

أكد أحمد المساوي الهاشمي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«جلوبال ريل 2025» والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، أن الحدث يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع السكك الحديدية والنقل.

وقال: «نتوقع أن تصل حركة المسافرين العالمية إلى 9.5 مليار مسافر بحلول نهاية عام 2025، ويبرز «جلوبال ريل» كمنصة حيوية للتعامل مع هذا النمو الكبير، بالإضافة إلى رسم ملامح مستقبل أكثر تطوراً للتنقل».

وأشار الهاشمي إلى أن المعرض هذا العام سيستضيف 20 وزيراً للنقل والبنية التحتية، وأكثر من 60 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات في قطاع السكك الحديدية والنقل العالمي، إلى جانب ممثلي الشركات الناشئة وشركات الهندسة والابتكار الرقمي، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات الشركات المشاركة يبلغ أكثر من 140 مليار دولار سنوياً.

وأضاف: ستتحول قاعات جلوبال ريل على مدى ثلاثة أيام إلى ساحة نابضة بالفرص، تتضمن عروضاً تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وورش عمل متقدمة.

وشدد الهاشمي على أن موضوع الترابط يشكل محور النسخة الثانية للحدث، باعتباره ركناً أساسياً لتطوير قطاع السكك الحديدية، إلى جانب الالتزام الراسخ بالابتكار والتقنيات الحديثة، مثل الصيانة التنبؤية، والشحن المستقل، وأنظمة دفع القطارات منخفضة الانبعاثات، موضحاً أن جميع هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الإمارات الطموحة لتطوير شبكات النقل المستدامة.

وأكّد الهاشمي أن الإعلام يشكل شريكاً أساسياً في نقل رؤية «جلوبال ريل 2025» إلى المجتمع والعالم، مضيفاً أن الحدث سيشهد توقيع اتفاقيات رئيسة واستثمارات استراتيجية جديدة تعزّز مكانة الإمارات في قطاع النقل العالمي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 جنسية، وعرض المشاريع والشراكات الدولية.

وستشهد النسخة الثانية أيضاً «جائزة جلوبال ريل 2025 للابتكار» بمكافأة قدرها مليون درهم لتشجيع الحلول المبتكرة في النقل والخدمات اللوجستية.