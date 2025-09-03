حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

3 سبتمبر 2025 15:56

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصّ المرسوم على أن ينشأ مجلس يُعنى بتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة يُسمى «مجلس الشارقة لحقوق ذوي الإعاقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة.

وحدد المرسوم أهداف المجلس لتحقيق ما يلي: ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية المقررة قانوناً على قدم المساواة مع الآخرين، وكفالة المشاركة وإشراك ذوي الإعاقة بصورة فعّالة في المجتمع، لاسيما في السياسات والخطط والبرامج الحكومية وصنع القرارات الخاص بهم، وتضمين برامج الإعاقة في سياسات الإدارة التنموية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة ورفع الوعي بشأن قدراتهم ومهاراتهم.

ووفقاً للمرسوم وبمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية: رسم السياسة العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم في الإمارة والإشراف على تنفيذها، واعتماد التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع المعايير اللازمة لرفع جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في داخل الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة مدى التزام الجهات الحكومية المحلية بتطبيق التشريعات واللوائح والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، ووضع آلية لرصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد قنوات لتلقي الشكاوى والبلاغات ذات الصلة بها، والمشاركة وعقد المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصرتهم واحتوائهم، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات ذات العلاقة، وأي اختصاصات أخرى يكلَّف بها المجلس من الحاكم.

وبحسب المرسوم يشكّل المجلس برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وأندية المعاقين في الإمارة، وأي جهة أخرى يُقرر إضافتها الحاكم، ويصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري.

ووفقاً للمرسوم يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري، ويكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس، ويتولى مهام تنظيم وتنسيق أعمال المجلس، بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها، وله على وجه الخصوص ممارسة ما يلي: تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس للرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس، والإشراف العام على سير العمل في المجلس، والقيام بمهام مقرر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته، وتمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين، وتمثيل المجلس في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها، وإعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس، وأي اختصاصات أخرى يُكلف بها من الرئيس.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نصَّ على أن يُشكل المجلس برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من الشيخة جميلة بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومريم ماجد سعيد الشامسي رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور خالد عمر محمد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله صالح محمد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، ومنى عبدالكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.