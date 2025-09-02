نهيان بن زايد يزور النسخة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عدداً من الأجنحة الإماراتية والدولية المشاركة في النسخة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، المقام حتى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وزار سموّه جناح مجلس أبوظبي الرياضي بحضور سعادة أحمد القبيسي الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي وممثلي الأندية، واطلع على ما يقدمه الجناح من مبادرات وبرامج ومنصات للأندية التي تعمل تحت مظلة المجلس.

ويشارك تحت جناح المجلس مجموعة من الأندية، منها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للصقارين، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي أبوظبي للمبارزة، ونادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتيح الجناح للزوار فرصة التعرف على أبرز المبادرات والأنشطة الرياضية والمجتمعية التي يشرف عليها المجلس، ما يعزز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في ترسيخ التراث الوطني وربط الماضي بالحاضر.

ويشكل الجناح منصة تفاعلية للتعريف برسالة المجلس وجهوده في دعم الفعاليات الرياضية وتنظيمها محلياً وعالمياً، وإبراز مكانة الرياضة بصفتها إحدى ركائز التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.