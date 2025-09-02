سلطان الجابر يفوز بجائزة ICIS كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع لعام 2025

2 سبتمبر 2025 20:17

فاز معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة XRG، بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي في القطاع لعام 2025» من مجموعة ICIS، تقديراً لإنجازاته الاستثنائية.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذه المناسبة: «يعود الفضل في الحصول على هذه الجائزة المرموقة إلى رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإخلاص تفاني زملائي في (أدنوك) و(XRG)، وجهودهم الهادفة للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والكيماويات. وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة كونها تأتي من مؤسسة ICIS التي تقدم رؤىً وتحليلات متخصصة تمكّن المعنيين في قطاع الطاقة من اتخاذ قرارات أكثر دقة».

وقال دين كورتيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ICIS: «يسرّنا أن نعلن عن تقديم جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2025 إلى الدكتور سلطان أحمد الجابر، تقديراً من زملائه من قيادات القطاع لما حققه من إنجازات نوعية في صناعة الكيماويات العالمية ودوره في بناء قدرات فعّالة في قطاع التكرير والتصنيع والتسويق استناداً إلى إمكانيات (أدنوك) في مجالي النفط الخام والغاز. وتشمل هذه الإنجازات إطلاق (XRG) شركة الاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة، والتي تطمح إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال الحيوي».

وقال جوزيف تشانغ، المحرر الدولي في مجلة ICIS Chemical Business: «تسعى (أدنوك) للقيام باستثمارات استراتيجية في منظومة الطاقة المستقبلية من خلال (XRG) للإسهام في ضمان استمرار دور الطاقة كمحفّز رئيس لجهود التنمية والنمو المستدام».

ويتولى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر مهمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، منذ عام 2016، حيث قاد جهودها لتصبح شركة طاقة عالمية متقدمة ومتطورة ورائدة في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ويتولى مهمة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـXRG شركة الاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك»، والتي تركّز على الإسهام في تلبية الزيادة المتسارعة في الطلب العالمي على الطاقة المدفوعة بنمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر من أبرز الداعمين لتحقيق نقلة نوعية وانتقال منظم ومسؤول وواقعي في قطاع الطاقة العالمي، حيث تولى دوراً حيوياً في تعزيز جهود التوصل إلى حلول عمليّة لتلبية الزيادة في الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويعد الحصول على جائزة «أفضل رئيس تنفيذي في القطاع لعام 2025» من ICIS تكريماً متميزاً في مجال الكيماويات، حيث يتم اختيار الفائز من خلال تصويت نخبة من الرؤساء التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة «أقوى 40 شخصية مؤثرة»، التي تصدرها ICIS وتنشر في مجلة «ICIS كيميكالز بزنس»، وتعتمد على تقييم الأثر الإيجابي الذي حققه هؤلاء المسؤولون في شركاتهم وفي قطاع الكيماويات عموماً.

وشارك أعضاء قائمة «أقوى 40 شخصية مؤثرة» الصادرة عن ICIS في عملية التصويت لاختيار ثلاثة مرشحين، استناداً إلى تقييم إنجازاتهم في مجالات الابتكار في التكنولوجيا والمنتجات والعمليات التجارية، وتحقيق الأرباح وتعزيز القيمة للمساهمين، وتنفيذ المشاريع، وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويُذكر أن من بين الفائزين السابقين بجائزة ICIS لأفضل رئيس تنفيذي، جيم فيترلينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داو كيميكالز» (عام 2022)، ومارتن برودرمولر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BASF (عام 2021)، والمهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» السعودية (عام 2020)، والسير جيم راتكليف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إنيوس» للكيماويات (عام 2016).