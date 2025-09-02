حمدان بن محمد يوجّه بتحويل «دبي مولاثون» إلى فعالية سنوية تمتد ثلاثة أشهر

2 سبتمبر 2025 17:11

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتحويل مبادرة «دبي مولاثون» إلى فعالية سنوية تُنظَّم في مختلف مراكز التسوّق في دبي، مع التوسع في أنشطتها وتمديد مدتها لتقام على مدار ثلاثة أشهر متتالية بدايةً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

يأتي توجيه سموّه بهدف تعزيز استدامة أثر المبادرة ومنح شرائح أوسع من مجتمع الإمارة فرصة المشاركة، وذلك في أعقاب النجاح اللافت، الذي حققته نسختها الأولى، والتفاعل المجتمعي الكبير الذي رافقها منذ انطلاقها، إذ شهد «دبي مولاثون» تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر سباق جري من نوعه داخل مركز تسوق، بعد استضافة «دبي هيلز مول» 1392 مشاركاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في سباق واحد.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة «دبي مولاثون» وتسجيلها رقماً قياسياً عالمياً، مؤكداً أن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ابتكار نموذج عالمي رائد في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، وتعزيز دور الرياضة كركيزة من ركائز جودة الحياة، ووسيلة لتمكين المجتمع وترسيخ قيم التعاون والإيجابية بين أفراده.

وقال سموّه: «ما شهدناه خلال شهر كامل من التفاعل المجتمعي غير المسبوق في «دبي مولاثون» يؤكد أن الرياضة تحوّلت في دبي إلى لغة مشتركة وأسلوب حياة، ووسيلة للتعبير عن الذات، وأن بناء مجتمع صحي ونشط هو هدف يمكن تحقيقه، من خلال مبادرات مبتكرة وشاملة تستلهم روح دبي. واليوم، وجّهنا بتحويل «دبي مولاثون» إلى فعالية سنوية تُنظَّم على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مراكز التسوق بدبي، بهدف تعزيز استدامة هذا النموذج الناجح، وتوسيع أثره الإيجابي بمنح فرص مشاركة أكبر لجميع فئات المجتمع، وترسيخ حضور الرياضة كقيمة وثقافة تسهم في تحقيق جودة الحياة».

وأضاف سموّه: «نريد لكل مبادرة في دبي أن تترك أثراً لا ينتهي بانتهاء فعالياتها، بل يمتد إلى حياة الناس اليومية، فتكون نقطة انطلاق لتحولات مستدامة، ومصدر إلهام لأفراد المجتمع تغرس فيهم الشغف بالنشاط.. والإنجاز.. والعطاء.. نريد لمبادراتنا أن تُحدث فارقاً حقيقياً.. أن تتحول إلى محفّزات للتغيير الإيجابي.. أن تصبح مسارات مستدامة للتنمية المجتمعية تصنع إنساناً إيجابياً في ذاته، مؤثراً في مجتمعه».

واختُتمت مبادرة «دبي مولاثون» بعد نجاح لافت حققته على مدار 31 يوماً، استقطبت خلالها أكثر من 40 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار، تمكّنوا معاً من تسجيل ما يزيد على 120 مليون خطوة، ضمن مسارات داخلية آمنة ومكيّفة جُهّزت بالكامل للجري والمشي في تسعة مراكز تسوق كبرى بدبي. وتضمنت الفعاليات الختامية تنظيم ماراثون لمسافة 42 كيلومتراً شارك فيه 40 متسابقاً من مختلف الفئات بالإضافة إلى سباق خاص أُقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، والذي خُصص للنساء من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأُقيمت فعاليات المبادرة برعاية رسمية من وزارة الدفاع، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي طوال شهر أغسطس. وجاء إطلاق مبادرة «دبي مولاثون» تماشياً مع مستهدفات «عام المجتمع» و«أجندة دبي الاجتماعية 33» و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، والتي تهدف لبناء مجتمع نشط صحياً ومتماسك اجتماعياً، من خلال حراك مجتمعي تفاعلي يُرسّخ قيم الحياة الصحية، ومفهوم الرياضة كعادة يومية تُسهم في تحسين جودة الحياة.