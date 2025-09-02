"شؤون التعليم الخاص" بعجمان يصدر تعميماً بشأن حماية الطلبة في المدارس الخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان التعميم الإداري رقم "06" لسنة 2025 بشأن حماية الطلبة في المدارس الخاصة، وذلك انطلاقًا من حرصه على توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة جميع الطلبة وتصون حقوقهم، وبما يتواءم مع السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وأكد المكتب أن التعميم يُلزم جميع المدارس الخاصة في الإمارة بمنع ومكافحة جميع أشكال الإساءة ضد الطلبة، سواء كانت جسدية، نفسية، لفظية، أو إلكترونية، إضافة إلى حالات الإهمال، التمييز، التحرش، والتنمر، مشددًا على ضرورة وضع أنظمة وإجراءات داخلية للحماية ونشر ثقافة الحماية بين الطلبة والعاملين وأولياء الأمور.

كما نص التعميم على تعيين مسؤول حماية مدرّب ومعتمد في كل مدرسة، وتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن أية تجاوزات إلى جانب تنظيم برامج تدريب إلزامية سنوية للكوادر، وورش تعريفية للطلبة وأولياء الأمور بحقوق الطفل وآليات الحماية.

وشدد المكتب على أن عدم الالتزام بأحكام التعميم سيعرض المدارس المخالفة للمساءلة القانونية والإدارية، بما في ذلك فرض غرامات، تعليق الترخيص، أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين المخالفين، وصولًا إلى الإحالة للجهات المختصة عند الضرورة.

من جانبه أكد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، أن حماية الطلبة في المدارس الخاصة تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن التعميم يسعي إلى ضمان بيئة تعليمية قائمة على الأمان والثقة، انسجاماً مع السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أن إصدار هذا التعميم يؤكد التزام إمارة عجمان بالارتقاء بمعايير الرعاية والحماية في المؤسسات التعليمية، وضمان أن تكون المدارس الخاصة بيئة صحية وآمنة تعزز النمو المتكامل للطلبة وتكفل حقوقهم.