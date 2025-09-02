وزارة الخارجية تطور خدمة إصدار وتصديق شهادة "لمن يهمه الأمر"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة الخارجية خدمة رقمية جديدة بهدف إصدار وتصديق شهادة "لمن يهمه الأمر"، وذلك بالتزامن مع المرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وتماشيًا مع جهود دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية، حيث يمكن إنجاز المعاملة بثلاث خطوات فقط عبر نافذة رقمية واحدة، وبدون الحاجة إلى زيارة مقر البعثة.

‎وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن تطوير خدمة "إصدار وتصديق شهادة لمن يهمه الأمر"، يجسد التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة تدعم توجهات الحكومة في تسريع التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة، ودعم مسيرة التطوير المستدام في مجال العمل الحكومي، مضيفًا أن الخدمة الجديدة دمجت مسارات متعددة في إجراء موحد أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات وتقديم خدمات عالية الجودة.

‎وتتيح الخدمة لمواطني الدولة في الخارج إصدار شهادة "لمن يهمه الأمر" وتصديقها رقميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيقها الذكي ، على سبيل المثال شهادات لمن يهمه الأمر بشأن العلاج والدراسة، دون الحاجة إلى زيارة البعثات التمثيلية في الخارج والتعامل مع الإجراءات التقليدية؛ ويمكن للمواطنين الاستفادة من الدعم الفني أو الاستفسار عن الخدمة عبر مركز اتصال وزارة الخارجية المتاح على مدار الساعة عبر الرقم: 0097180044444.‎