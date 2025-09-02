«جامعة أبوظبي» تطرح 7 فئات من المنح الدراسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت جامعة أبوظبي، توفير سبع فئات من المنح الدراسية والمساعدات المالية للعام الأكاديمي الجديد، تستهدف الطلبة من مختلف المستويات الدراسية، وبنسب تصل إلى 100 % من الرسوم لبعض الفئات.

وتشمل هذه الفئات «منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان» التي تعد الأشمل، حيث تغطي الرسوم الدراسية وأجور التسجيل والخدمات بنسبة 100% للطلبة المتفوقين أكاديمياً.

كما توفر الجامعة منحة الدراسات العليا القائمة على الجدارة بخصم يصل إلى 25% من الرسوم للطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة في مرحلة البكالوريوس.

وتشمل البرامج أيضاً المنحة الأكاديمية التي تتيح خصماً بنسبة 20% والمنحة الرياضية التي تمنح خصماً يصل إلى 25% للطلبة الموهوبين رياضياً والمسجلين في فرق الجامعة مع الحفاظ على معدل أكاديمي لا يقل عن 2.75. أما منحة إعفاء أفراد الأسرة فتطبق عند تسجيل أكثر من فرد من العائلة نفسها في الجامعة.

كما تقدم الجامعة منحة خاصة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين الراغبين في الالتحاق بها، وهي منحة الجامعة التي توفر خصومات تتراوح بين 15% و50% من الرسوم وفقاً للمعدل الدراسي.

وأوضحت الجامعة أن أكثر من 30% من طلبتها يستفيدون سنوياً من برامج المنح والمساعدات، مشيرة إلى أن قيمة الدعم المقدم العام الماضي تجاوزت 16 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 2400 طالب وطالبة يمثلون نحو 45% من إجمالي الطلبة المسجلين.

وأكدت الجامعة أن عملية التقديم تتم إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، من خلال رفع المستندات المطلوبة ومتابعة الإجراءات بسهولة وشفافية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه البرامج هو دعم استمرارية الطلبة في التعليم العالي وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، بما يعزز دور الجامعة في رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين يواكبون متطلبات المستقبل.