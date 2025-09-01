اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية عاجلة لصالح 960 أسرة تضررت من السيول التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن. 

وشملت المساعدات التي قامت بتوفيرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خيم إيواء ومواد غذائية ومستلزمات أساسية للأسر المتضررة جراء السيول، بما يساعدهم على مواجهة التحديات المعيشية ويخفف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الإنسانية المتواصلة التي تضطلع بها دولة الإمارات لمساندة الشعب اليمني، ودعم مسيرة التنمية وتحسين ظروفه المعيشية.

