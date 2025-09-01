بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات.



وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. بعد اعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله - نعلن اليوم عن تعيين الأخ أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات..

شاكرين خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة، خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية الاتحادية.

وسيستمر الأخ عبدالرحمن العويس معنا في حكومة الإمارات وزير دولة لشؤون المجلس الوطني.

كل التوفيق لهما في أداء واجباتهما الحكومية..

وكل السداد لجميع فرق العمل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

