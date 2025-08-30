تفعيل نظام التحكم بتدفق المركبات على مداخل شارع الشيخ زايد بن سلطان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن تفعيل نظام التحكم بتدفق المركبات Ramp Metering على المداخل الرئيسية المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان.

ويُعد هذا النظام الذكي، الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

