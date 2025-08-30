شما بنت محمد بن خالد: المرأة الإماراتية شريك فاعل في بناء مستقبل مستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات نوعية بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشارت الشيخة شما، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى أن ثمار تلك الرؤية الطموحة تجلت في وصول المرأة إلى أعلى المناصب القيادية وتفوقها في مختلف القطاعات بما في ذلك مجالات العلوم الحديثة، مثل البرمجة والعلوم التطبيقية.

وقالت:«منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة كشريك لا غنى عنه في التنمية، تواصل القيادة الرشيدة دعمها اللامحدود للمرأة، مما أثمر عن وجود المرأة الإماراتية في مواقع قيادية رفيعة، حيث تشكل النساء اليوم نحو 26% من مجلس الوزراء، وهي من أعلى النسب عالمياً، كما تبلغ نسبة الطالبات في التعليم العالي نحو 63%».

وأكدت الشيخة شما أن هذه الأرقام لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة لسياسات واستراتيجيات مدروسة، مثل استراتيجية التوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تقليص الفجوة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بناءً على الكفاءة والمعرفة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية الأصيلة.

وشددت على أن هذا التقدم لا يعكس نجاح استراتيجية تمكين المرأة فحسب، بل يعبر أيضاً عن تحول اجتماعي عميق نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتوازناً وأماناً.

وتطرقت إلى التحولات العالمية في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، موضحة أن التعليم لم يعد محصوراً في نيل الشهادات، بل أصبح موجهاً نحو اكتساب المهارات والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مجالات البرمجة والعلوم التطبيقية.

وأشادت بدور المرأة في مشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة، ومشاركتها الفاعلة في محافل دولية، مثل مؤتمر الأطراف COP28، مضيفة أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تضم 34 طالبة إماراتية من أصل 381 طالباً وطالبة من 49 دولة، مما يعكس بيئة الابتكار المحفزة التي وفرتها القيادة للمرأة الإماراتية.

شراكة متوازنة بين الجنسين

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الإنجازات لا تعكس فقط كفاءة المرأة، بل تؤكد أيضاً أن دولة الإمارات تبني مستقبلها على شراكة متوازنة بين الجنسين تسهم في صياغة مستقبل يحقق الطموحات الوطنية ويعزز مكانة الدولة في الحضارة الإنسانية.

وأشارت إلى نجاح المرأة الإماراتية في تحقيق التوازن بين الحداثة والتمسك بالموروث الثقافي، مقدمة نموذجاً عالمياً للانسجام بين التقدم والحفاظ على الهوية.

ووجهت رسالة إلى الشابات الإماراتيات، قائلة: «استلهمن من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جعلت من التمكين نهجاً عملياً. المستقبل يتطلب الإبداع، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والفضاء. لا تترددن في اقتحام المجالات غير التقليدية، فنجاحكن هو إرث للأجيال القادمة ومسؤولية وطنية».

جهود ثقافية وتعليمية

كما سلطت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، الضوء على الجهود الثقافية والتعليمية التي تبذلها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، التي تعمل على تمكين المرأة منذ الطفولة وحتى الوصول إلى المناصب القيادية، ضمن رؤية تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشارت الشيخة شما إلى أن هذه الجهود تتماشى مع أجندة المرأة العربية 2030، وتستهدف تمكين المرأة على الصعيدين الوطني والإقليمي، عبر مشاريع تعليمية ومجتمعية مستدامة، مؤكدة أن مسيرة المرأة الإماراتية وصلت إلى ما هي عليه اليوم بفضل دعم القيادة الرشيدة، والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».