الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تطلق برنامج «أُلفة» التوعوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، تطلق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة برنامج «أُلفة»، وهو برنامج وطني توعوي وتثقيفي مخصص للوالدين ومقدّمي الرعاية من عمر 18 عاماً فما فوق، يهدف إلى تعزيز التماسك الأسري ورفع مستوى الوعي التربوي، بما يواكب مستجدات العصر ويحافظ على القيم الإماراتية الأصيلة.

وقالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: إن إطلاق برنامج أُلفة يأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأن الأسرة هي الأساس المتين لبناء مجتمع قوي، وامتداداً لرسالة عام المجتمع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تقديم محتوى علمي متكامل يعزز من وعي الوالدين والممارسين التربويين، ويرسخ ممارسات تربوية فاعلة تستند إلى الأسس العلمية والقيم الإماراتية الأصيلة، بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع على حد سواء.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، لدعم الاستقرار الأسري والمساهمة في تنمية الطفولة ضمن بيئة مجتمعية صحية ومستدامة، وذلك من خلال تقديم محتوى علمي موثوق بأسلوب تفاعلي، يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

يقدّم برنامج «أُلفة» 19 ورشة تدريبية تُعقد مجاناً باللغة العربية في عدد من المراكز المجتمعية والتعليمية بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن مسارين مرنين صُمّما ليراعيا تنوّع احتياجات المشاركين وظروفهم المختلفة. وينقسم البرنامج إلى مسارين رئيسيين هما: مسار التوعية والتثقيف الأسري، ويضم 13 ورشة قصيرة، مدة كل منها ساعة، تغطي موضوعات محورية مثل مهارات التعامل مع الأبناء، والتربية الإيجابية، ودعم الصحة النفسية للوالدين والأطفال. ويُعد هذا المسار خياراً مرناً للراغبين في تنمية معارفهم التربوية بأسلوب يناسب وتيرة الحياة اليومية، حيث يمكن الالتحاق بها افتراضياً.

والمسار الثاني هو: مسار البرنامج الشامل في الإدارة الأسرية وتربية الأبناء، ويشمل 6 ورش تدريبية مكثفة، مدة كل منها ساعتان، ويستهدف الوالدين، إضافة إلى المعلمين، والممارسين المهنيين في مجال الطفولة. ويُقدَّم هذا المسار حضورياً فقط لضمان التفاعل المباشر والتطبيق العملي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من أدوات فعالة لبناء بيئة أسرية مستقرة.