«الموارد البشرية والتوطين» تنشر تنويها للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت «الموارد البشرية والتوطين» عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» تحذيراً للجمهور من الرد على أرقام الهواتف غير المعروفة .

وأضافت: «احذروا أرقام الهواتف غير المعروفة متعاملينا الأعزاء، حرصاً على حماية بياناتكم، ندعوكم لتوخي الحذر من المكالمات التي ترد من أرقام هواتف غير معروفة وتكاد تكون مزيفة وتدخل ضمن "التصيد عبر الهاتف" وتهدف للحصول على معلوماتك الشخصية أو السرية حيث يدعي المتصل أنه من جهة رسمية».

وأكدت : «يرجى إبلاغنا مباشرة عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالوزارة عبر مركز الاتصال 600590000، أو البريد الإلكتروني: [email protected]».