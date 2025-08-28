«أبوظبي للإعلام» تحتفي بالمرأة الإماراتية تكريماً لإنجازاتها الوطنية والريادية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم المرأة الإماراتية 2025، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، الذي أطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، وبالتزامن مع إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، وتخصيص هذا العام ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي أقيمت في مبنى صحيفة «الاتحاد»، تجسيداً لنهج الشركة في تكريم المرأة الإماراتية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، وإبراز مساهماتها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والاحتفاء بقصص نجاحاتها المشرّفة.

بهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام «يُشرّفنا أن نُشارك في هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد قيم عام المجتمع، وتنسجم مع رؤية «أم الإمارات 50:50»، حيث نُجدّد التزامنا بتكريم المرأة الإماراتية والاحتفاء بدورها المؤثر في مختلف الميادين. وإن شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يعكس إيماننا الراسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية في مسيرة الإعلام والتنمية الشاملة، ونستلهم من رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» مواصلة تعزيز إسهامات ابنة الإمارات في نهضة الوطن وتحقيق تطلعاته الطموحة».

شهدت الفعالية حضور موظفي الشركة من مختلف الإدارات والمنصات الإعلامية، للمشاركة في أنشطة عكست روح التكاتف والانتماء، وأكدت الدور الحيوي للمرأة في دعم مسيرة الإعلام الوطني وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، وسط أجواء مفعمة بالتقدير والإلهام.

وواكبت «أبوظبي للإعلام» احتفالات يوم المرأة الإماراتية عبر فعاليات داخلية متنوعة وأنشطة تفاعلية، إلى جانب ما تبثه منصاتها الإعلامية من تقارير وبرامج ومحتوى هادف يُبرز إنجازات المرأة الإماراتية كشريك استراتيجي في بناء المستقبل.