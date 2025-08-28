سيف بن زايد يوجه التهاني والامتنان إلى «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، التهاني والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم المرأة الإماراتية، أتوجّه بأسمى آيات التهاني والامتنان إلى «أم الإمارات» أم الفرسان أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، رمز العطاء وقدوة الأجيال التي صنعت بحكمة رؤيتها الثاقبة مسيرة خمسين عاماً من تمكين ابنة الإمارات، فجعلتها صانعةً للأجيال وحارسةً للقيم، وركناً أساسياً في بناء الوطن ونهضته وصناعة مستقبله».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «وبدعم القيادة الرشيدة اللامحدود، يأتي هذا اليوم تجسيداً لمسيرةٍ وطنيةٍ عظيمة، أثبتت خلالها المرأة الإماراتية قدرتها على الريادة في ميادين العلم والمعرفة، والعمل والقيادة، والإبداع وريادة الأعمال، فأسهمت في بناء حاضر الوطن ورسم مستقبله، ورفعت رايته عالياً في المحافل كافة».

وأكد سموه «المرأة الإماراتية اليوم عنوانٌ للعطاء المستدام، ونموذجٌ للثقة والقدرة، وأيقونةٌ ملهِمة للعالم، برهنت أن تمكينها لم يكن شعاراً بل واقعاً يعيشه الوطن كل يوم. شكراً لعطائكِ الذي لا ينضب، وكل عامٍ ونساء الإمارات والعالم بخيرٍ ورفعةٍ وازدهار».

في يوم المرأة الإماراتية، أتوجّه بأسمى آيات التهاني والامتنان إلى "أم الإمارات" أم الفرسان أمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، رمز العطاء وقدوة الأجيال التي صنعت بحكمة رؤيتها الثاقبة مسيرة خمسين عاماً من تمكين ابنة الإمارات، فجعلتها صانعةً للأجيال وحارسةً للقيم، وركناً… pic.twitter.com/MR4LfeHNbC — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) August 28, 2025

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)