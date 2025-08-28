بمشاركة الإمارات.. التحالف الأمني الدولي يضبط أكثر من 822 طناً من المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح التحالف الأمني الدولي في تنفيذ عملية مشتركة لمكافحة المخدرات، استهدفت الجماعات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في تهريب المخدرات تقدر قيمتها بـ 2.9 مليار دولار أميركي وذلك بالتعاون بين 25 دولة حول العالم وعدد من المنظمات الشرطـية الدولية.

تعد العملية، التي نفذت جواً وبحراً وبراً، الثانية للتحالف وأسفرت عن ضبط أكثر من 822 طناً من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود، واعتقال 12,564 مشتبها به حول العالم.

شارك في العملية، التي استمرت شهرين، عدد من الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وإسبانيا، والمغرب، وفرنسا، وهولندا، وسلوفاكيا، وإيطاليا، بجانب كولومبيا، الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، الإكوادور، الباراجواي، السلفادور، جواتيمالا، بنما، فنزويلا و بيرو من منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميريبول) ، وكرواتيا وبلجيكا من منظمة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) إضافة إلى المالديف، الأردن والنيبال.

وأسهم هذا التعاون المكثف في جمع معلومات عن الشبكات الإجرامية الجديدة وتبادل الخبرات حول أساليب تهريب المخدرات، وتوحيد جهود التحالف والشركاء في المكافحة، وبناء علاقات ثنائية بين الخبراء المختصين، الأمر الذي عزّز من كفاءة التنسيق الميداني، ورفع مستوى الجاهزية المشتركة، وتطوير آليات استباقية للتصدي لتدفقات المخدرات (غير المشروعة) العابرة للحدود والسيطرة عليها.

يذكر أن التحالف الأمني الدولي (ISA) إطار عمل تأسس عــــام 2017م، من قبل فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

يركز التحالف على القضايا ذات البُعد العالمي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع اعتماد نهج يجمع بين التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والمشاركة التنفيذية الميدانية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مواجهة الجرائم الجنائية.

وإلى جانب أهدافه الرئيسة، يسهم التحالف أيضاً في ترسيخ دور الإمارات ومكانتها باعتبارها قوة فاعلة في صياغة أجندة الأمن الدولي، وتعزيز نفوذها عبر بناء شراكات استراتيجية ممتدة على المستويين الإقليمي والعالمي.