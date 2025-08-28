«وكيل وزارة الصحة»: النهوض بأدوار المرأة يعزز تلاحم المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام) أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية تعكس دعم القيادة الحكيمة التي جعلت من تمكينها ركناً أساسياً في مسيرة الدولة التنموية، فهيأت لها بيئة داعمة أطلقت قدراتها وأسهمت في حضورها الفاعل بمختلف القطاعات، حتى غدت شريكاً رئيسياً في تقدم الوطن وبناء مجتمع مزدهر قادر على صناعة المستقبل وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وأضاف العلماء في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة العام الحالي تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، يأتي بالتزامن مع «عام المجتمع»، ليؤكد أن النهوض بدور المرأة يُعد ركيزة أساسية ضمن مشروع وطني متكامل يعزز تلاحم أفراد المجتمع وتكاتفهم في مختلف مسارات البناء والإنجاز، من أجل تحقيق تطلعات الدولة في ترسيخ نموذج تنموي قائم على المساواة وتكافؤ الفرص. وأشار إلى أن الجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شكلت خطوة فارقة في الارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، من خلال المبادرات النوعية التي كرست حضور المرأة في قلب مشاريع التنمية، ومكنتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، حتى تبوأت مناصب قيادية مرموقة، وساهمت في الارتقاء بجودة الحياة.

وأشاد العلماء بدور المرأة الإماراتية في القطاع الصحي، لما تقدمه من عطاء نوعي بعدما أثبتت كفاءتها في قيادة الفرق الصحية، والإشراف على تنفيذ البرامج الوطنية، لافتاً إلى أن الكوادر الصحية النسائية أظهرت مستوى عالياً من المهنية والمسؤولية، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة دعمها عبر توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، ما يسهم في استدامة المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

