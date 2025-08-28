فاهم بن سلطان القاسمي: المرأة شريك في التنمية والنهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة: في يوم المرأة الإماراتية نبارك للمجتمع بأسره هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نحتفي فيها بمكون أصيل أسهم في نهضة الدولة وعمل بإخلاص في مسيرة البناء وشارك بفاعلية في صياغة الحاضر والمستقبل وبادر في كل مجال بالعمل والابتكار والعطاء هذا اليوم هو تأكيد متجدد على أن المرأة الإماراتية كانت وما تزال شريكاً كاملاً في التنمية والنهضة.

وأضاف: في هذه المناسبة لا بد من تسجيل حقيقة أساسية وهي أن المرأة الإماراتية صاحبة تجربة خاصة وفريدة فهي استلهمت من تجارب الشعوب الأخرى لكنها لم تنسخها وتعرفت إلى نماذج متعددة وتعلمت منها لكنها لم تنقلها بحذافيرها بل أسست تجربتها التي تتناسب مع متطلبات مجتمعها على جميع الصعد. هذه الخصوصية جعلت من تجربتها نموذجاً يوازن بين الأصالة والانفتاح وبين الاستفادة من الخبرات العالمية وبناء هوية تنموية متجذرة في قيمها الوطنية.

