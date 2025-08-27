«طرق دبي» تؤهل السائقين الجدد عبر منصة «تدريب» الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منصة «تدريب» الرقمية لتأهيل السائقين الجدد وربط جميع معاهد تعليم القيادة، بما يتيح رقمنة عمليات التدريب والتأهيل وأتمتة التقييمات والمعلومات الخاصة بالمتدربين.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إن المنصة تهدف إلى التعرف على احتياجات المتدربين وفق البيانات التي يتم تحليلها، لضمان تدريب جيد للسائقين وترخيص نخبة من المهرة والمحترفين، والمساهمة في تحقيق أعلى معايير السلامة ورفع جودة الأداء وحوكمة الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن المنصة تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتغطي أكثر من 27 موقعاً تدريبياً، ويعمل ضمنها أكثر من 3400 مدرب، وما يزيد على 3000 مركبة تدريب تُسجل مساراتها إلكترونياً، لتخدم نحو 250 ألف متدرب سنوياً، بأكثر من 6 ملايين ساعة تدريب، ضمن منظومة رقمية متكاملة تُدار من دون أوراق.

وبيّن أن أبرز مخرجات المنصة، تشمل رفع جودة التدريب وتعزيز الشفافية في التقييم، والمساهمة في خفض الوفيات بين السائقين الجدد، إلى جانب دعم اتخاذ القرار عبر اللوحات الذكية لمتابعة مؤشرات التدريب، وأتمتة معايير تقييم الأداء والمعاملات بنسبة 100%، كما تسهم في تقليص فترة الانتظار للحصول على التصاريح بنسبة 50%، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الرقابة عن بُعد عبر مركز الترخيص الذكي، مع تحقيق التزام المدربين بمراحل التدريب بنسبة 97%.

تدريب آمن

قال أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص: إن المنصة تُعد الأولى من نوعها عالمياً التي نالت اعتراف منظمة «سِيِّيكا»، وحازت جائزة الأمير مايكل الدولية للسلامة في العام الجاري، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تقديم خدمات تدريبية آمنة وموثوقة.

وأكد أن التوجهات المستقبلية للمنصة تشمل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين.