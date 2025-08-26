"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.5 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.5 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 48.5°C in Bada Dafas (Al Dhafrah Region) at 12:45 UAE Local time. pic.twitter.com/ahJuRmAHFO — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 26, 2025

