"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.5 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)
