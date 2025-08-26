جناح دبي في معرض «غيمز كوم» يستقطب آلاف الزوار والوفود من حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - استقطب جناح دبي في معرض «غيمز كوم»، الأكبر عالمياً في مجال الألعاب الإلكترونية، والذي يقام في مدينة كولن بألمانيا، آلاف الزوار وعشرات الوفود والشركات العالمية من حول العالم، للاطلاع على الفرص الواعدة لهذا القطاع في دبي ودولة الإمارات.

ويشارك في الجناح كلٌ من مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومركز دبي للسلع المتعددة.



وتعرّف زوّار جناح دبي على المنظومة الحيوية الداعمة والمزايا التنافسية والنوعية، التي يوفّرها «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» لمواهب وشركات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.



ويهدف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في نوفمبر 2023، لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.



وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه المشاركة في معرض «غيمز كوم» قدمت فرصة مميزة لتعريف العالم بجهود دبي في قطاع الألعاب الإلكترونية، وفرصها الواعدة والجاذبة للاستثمارات وتأسيس المشروعات، ودعم المواهب والابتكارات والشركات العالمية، ومنظومتها الداعمة للصناعات الإبداعية والرقمية والتعليمية والترفيهية والخدمية.



من جهته أكد فيصل كاظم، مدير «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أن الاهتمام العالمي الواسع بجناح دبي يشكّل دلالة على أننا على المسار الصحيح لجعل دبي وجهة دولية للتطوير والإبداع والابتكار في قطاع الألعاب الإلكترونية، وخاصة بعد نجاحها باستقطاب مئات الشركة المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية والمجالات المرتبطة به منذ إطلاق البرنامج. ويشكّل «غيمز كوم» أكبر حدث عالمي للألعاب الإلكترونية، وهو يستقطب الشركات والمؤسسات والمطورين والمستثمرين إلى جانب هواة الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.

وقد حققت نسخة عام 2025 المقامة في مدينة كولن الألمانية أرقاماً قياسية، منها زيادة عدد الدول المشارِكة من 64 في عام 2024 إلى 72 دولة في العام الجاري، وارتفاع عدد العارضين المشاركين من 1462 عارضاً عام 2024 إلى أكثر من 1500 عارض هذا العام، إضافة إلى توسيع منطقة تنظيم فعالياته هذا العام لتمتد على مساحة 233 ألف متر مربع.