شرطة أبوظبي تدعو السائقين لحجز مواعيد خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر منصة "تم"

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين في إمارة أبوظبي للاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات، التي تقدمها عبر منصة "تم"، والتي تتيح لهم التعامل مع المخالفات المرورية بطريقة مرنة وسهلة.

تأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز جهود شرطة أبوظبي لتقديم خدمات مبتكرة وسريعة تساهم في تحسين تجربة المتعاملين وتوفير وقتهم.

تشمل الخدمة جميع أنواع المركبات مثل الخفيفة، الثقيلة، الشاحنات والحافلات، وتغطي معظم المخالفات المرورية، وتتيح للسائقين تحديد المركبة والمخالفات المرتبطة بها ودفع رسوم الخدمة، التي تبلغ 15 درهمًا يوميًا، عبر منصة "تم"، وبعد ذلك يمكنهم نقل المركبة إلى مركز خدمة المتعاملين لإتمام الإجراءات اللازمة، ليتم تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة من قبل موظف الخدمة، ويجب على السائق التوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 صباحًا.



بعد انتهاء مدة الحجز، يتعين على السائق إعادة جهاز الحجز إلى مركز الخدمة خلال 48 ساعة، وتتميز الخدمة بمرونة كبيرة حيث يمكن طلب فني لتركيب الجهاز في موقع المركبة مقابل رسوم إضافية، كما يمكن حجز المركبة في أي مكان داخل الدولة، بما في ذلك المنزل، مع السماح بتشغيل المركبة للعناية بها، وفي حالات الطوارئ، يمكن استخدام المركبة بعد الحصول على موافقة رسمية، مع مراقبة حركة المركبة من غرفة القيادة والتحكم، الجهاز مرتبط إلكترونيًا بغرفة المراقبة، حيث يرسل إشعارات في حال تحرك المركبة دون إذن.