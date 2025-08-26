أنور قرقاش: الإمارات اليوم شريك موثوق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في حسابه الرسمي عبر منصة إكس أمس: «زيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا في صلب السياسة الإماراتية النشطة للاستثمار في أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون التجاري معها».

وأضاف معاليه: «لم يعد العمل مع القارة الأفريقية حِكراً على العالم الغربي، بل هو توجّه استراتيجي يتطلّب الجرأة والتخطيط وبناء الثقة. والإمارات اليوم شريك يمكن التعويل عليه».