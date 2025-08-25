"كهرباء دبي" تفتتح "مركز تدريب إدارة المشاريع"

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح اليوم في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة "مركز تدريب إدارة المشاريع" المعتمد من معهد إدارة المشاريع الأميركي الذي سيوفر، برامج تدريبية متقدمة في إدارة المشاريع لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأفراد المجتمع.

افتتح المركز معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مشيراً إلى أن دبي أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تنفيذ المشاريع الكبرى الرائدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، موضحاً أنه في ظل تسارع وتيرة التغيرات التقنية، أصبحت إدارة المشاريع عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة النمو المؤسسي، وركيزة أساسية لنجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

من جانبه قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إنه بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي الهيئة الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية 280 موظفاً، بالإضافة إلى 120 مهنياً حاصلين على شهادات أخرى معتمدة من معهد إدارة المشاريع.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد أول جهة في حكومة دبي تحصل على ترخيص شريك تدريب معتمد لتدريس إدارة المشاريع وأنشطة الاعتماد من معهد إدارة المشاريع الأميركي في عام 2010.