مريم بنت محمد بن زايد تدعو الطلبة لبدء العام الدراسي بعزيمة وطموح

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الطلاب والأسر والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، ودعت الطلبة إلى بدء هذه المرحلة بعزيمة وطموح.

وقالت سموها: «مع بداية العام الدراسي الجديد، أهنئ أبناءنا وبناتنا الطلبة وأسرهم ومعلميهم، وأدعوهم إلى بدء هذه المرحلة بعزيمة وطموح، وبروح المثابرة والاجتهاد، فإننا من خلال العلم والإصرار نصنع التميز ونمهد الطريق نحو مستقبل واعد لدولة الإمارات.

أشجع طلبتنا على استثمار أوقاتهم في التعلم والبحث والقراءة والتفكير، وأدعوهم إلى الاعتزاز بلغتهم العربية، فهي ركيزة الهوية الوطنية، وأحثهم على الاستخدام الذكي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها بما يجسد وعيهم وأخلاقهم وقيمهم الإماراتية الأصيلة.

كما أحث الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات وإدارات المدارس والجامعات على تعزيز التعاون فيما بينهم لتوفير بيئة تعليمية متوازنة تنمي قدرات الطلبة، وتغرس فيهم الثقة بالذات والمسؤولية تجاه وطنهم. وأدعو جميع عناصر المنظومة التعليمية إلى رعاية طموحات أبنائنا وبناتنا ومواهبهم، ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مستقبل الإمارات، ورفع رايتها في ميادين المعرفة والتنمية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت التعليم والإنسان جوهر خططها التنموية».