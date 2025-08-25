عبدالله بن زايد يهنئ الطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم ولأسرهم عاماً دراسياً زاخراً بالجد والاجتهاد والنجاح.



وقال سموه: «نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، ونتمنى لهم ولأسرهم عاماً دراسياً زاخراً بالجد والاجتهاد والنجاح. إن هذه البداية تمثل فرصة متجددة لتعزيز المعرفة وصقل المهارات والانخراط في رحلة تعلُّم نابعة من الشغف وحب العلم، فالعلم هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل دولة الإمارات.

ونؤكد على أهمية دور أولياء الأمور الذين يشكّلون مع المدرسة شريكاً أساسياً في نجاح أبنائنا، فتكامل الأسرة مع المدرسة ومجتمعنا التعليمي هو الأساس في غرس القيم الوطنية، والأخلاق الحميدة في نفوس الطلبة، وإعدادهم ليكونوا قدوة في المجتمع وقادة في الغد.

ونشدد هذا العام على تعزيز مكانة لغتنا العربية، جوهر هويتنا الوطنية، وحثِّ أبنائنا على استخدامها في البيت والمدرسة والجامعة، ومع أصدقائهم وزملائهم، إلى جانب تنمية مهاراتهم التقنية والإبداعية، لاسيما مهارات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً من مناهجنا التعليمية، مع الحرص على استخدامها بوعي ومسؤولية.

ونغتنم هذه المناسبة لكي نؤكد من جديد أن مسيرتنا التعليمية تقوم على الشراكة والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع، وغايتها: إعداد أجيال طموحة ومتمكنة، تحمل راية الوطن، وتواصل مسيرته في البناء والنهضة، مستلهمين في ذلك رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وبناء المستقبل».