فيديو.. كلمة رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد 2025 - 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025 ـ 2026 .. هنأ خلالها الطلبة والمعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة.

