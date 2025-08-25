فيديو.. كلمة رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد 2025 - 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025 ـ 2026 .. هنأ خلالها الطلبة والمعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة.

رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة #العام_الدراسي_الجديد "2025 - 2026"#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/RG7p2lhU4H — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) August 25, 2025

