منصور بن زايد: العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات. التعليم رسالة وطنية تتكامل مع رؤية الدولة لصياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً. أمنياتنا للجميع بالتوفيق".

