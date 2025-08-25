رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الطلبة والمعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلاب وإخواني وأخواتي المعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، ويقبل فيه أبناؤنا على اكتساب المعرفة بجد وشغف متمسكين بالخٌلق الحسن والاعتزاز بالهوية الوطنية. التعليم أساس رؤيتنا التنموية وكوادرنا البشرية المؤهلة رهاننا لتحقيق المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه».

