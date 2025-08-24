"رأس الخيمة للمواصلات" تكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات حزمة من المبادرات والإجراءات الاستباقية، ضمن خطتها المتكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 وذلك في إطار حرصها على ضمان أعلى معايير السلامة لطلبة المدارس وتعزيز كفاءة منظومة النقل المدرسي.

وبدأت الاستعدادات بتنفيذ زيارات ميدانية لمركز الفحص الفني للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية وتوافقها مع اشتراطات السلامة، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيشية لمواقع تجمع الحافلات للتحقق من تطبيق اللوائح المعتمدة ومراجعة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والتراخيص.

كما عملت الهيئة على تعزيز التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم دائرة رأس الخيمة للمعرفة ومواصلات الإمارات ومشغلي النقل المدرسي، لضمان تكامل الجهود وتوحيد الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر بيئة نقل آمنة وموثوقة للطلبة.

وفي جانب التوعية أطلقت الهيئة سلسلة من الورش التوعوية المتخصصة استهدفت أكثر من 1000 سائق ومشرفة نقل مدرسي، وركزت على إرشادات السلامة والقيادة الآمنة وآليات تفويج الطلبة من وإلى الحافلات، كما شملت الورش مشغلي أنشطة النقل المدرسي والمشرفين الميدانيين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، بما يضمن الإلمام الكامل بكافة الاشتراطات واللوائح التنظيمية لقطاع النقل المدرسي في رأس الخيمة.

وتعزيزاً لهذه الجهود، ستستمر الهيئة وفرق عملها، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بالتواجد في المؤسسات التعليمية خلال الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي الجديد لمتابعة الامتثال الكامل، وتقديم الدعم الميداني للمشغلين والمدارس في عملية تفويج واستقبال الطلبة.

وأكدت الهيئة أن هذه الاستعدادات تأتي انطلاقاً من رؤيتها في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة ومستدامة، واضعة سلامة الطلبة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى حرصها المستمر على تطوير منظومة النقل المدرسي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن انطلاقة عام دراسي آمن ومستدام يرسخ ثقة المجتمع بمنظومة النقل المدرسي في الإمارة.