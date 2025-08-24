حمدان بن زايد يستقبل في الرباط وفداً من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة، وفداً من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، إلى جانب عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الدراسات الإسلامية والإفتاء.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن زايد بالعلامة الشيخ عبدالله بن بيه وأصحاب الفضيلة العلماء، مثمناً جهود المجلس في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز الجهود والمبادرات التي ينفذها المجلس ضمن منظومة الإفتاء الشرعي في الدولة.

واستعرض سموه تفاصيل العرض المقدم من سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حول «دبلوم حمدان بن زايد للعمل الإنساني المستدام»، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة قادرة على إحداث أثر إنساني ملموس في مجالات العطاء والتنمية. تأتي هذه الزيارة على هامش الورشة العلمية التي ينظمها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى للشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، حول لوائح وسياسات تنظيم الفتوى العامة والخاصة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون، ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات في المجالات الإفتائية والعمل الديني المشترك بين البلدين الشقيقين.

ويأتي دعم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وانعقاد مثل هذه اللقاءات والورش العلمية ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي عناية كبيرة لتأصيل المنهج الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ودعم المؤسسات الدينية والعلمية للقيام بدورها في تعزيز الوعي والفكر المستنير، بما يسهم في صون الهوية الدينية والوطنية، ومواكبة المستجدات بروح الاعتدال والانفتاح.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي رئيس المجلس إلى سموه نسخة من وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية، إلى جانب إصدار أعمال المؤتمر الثاني بعنوان: «نحو الاستيعاب الشرعي في المستجدات العلمية».

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتور سبع سالم الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.