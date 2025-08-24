"كهرباء الشارقة" تطلق برنامجها السنوي لترشيد الاستهلاك

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجها السنوي لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس.

يستهدف البرنامج تعزيز الوعي لأكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس الخاصة والحكومية في إمارة الشارقة بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وطرق الاستخدام الأمثل لهما.

وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي كجزء من التزام الهيئة بدعم جهود الاستدامة في إمارة الشارقة وتحقيق الأهداف البيئية والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية.

وقال سيف النقبي رئيس قسم التثقيف والتوعية بالهيئة إن البرنامج يتضمن زيارات ميدانية للمدارس ومجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات وحملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مسابقات وجوائز.

ودعت الهيئة جميع المدارس بإمارة الشارقة للمشاركة بفعالية في البرنامج من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.​