اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن مقرن

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن مقرن

ابوظبي - سيف اليزيد -  بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا