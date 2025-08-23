1.000.000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد غد

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

تستعد مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، لاستقبال الطلبة يوم الاثنين المقبل 25 أغسطس، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

ويعود أكثر من مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 25 ألف طالب مستجد، يلتحقون بالمدارس الحكومية للمرة الأولى، فيما اكتملت استعدادات المدارس لاستقبالهم بعد أن باشرت الكوادر التربوية والإدارية والفنية دوامها الأسبوع الماضي.

وشارك أكثر من 23 ألف معلم وإداري في برنامج التطوير المهني الذي خصصته الوزارة قبل بدء العام الدراسي، متضمناً نحو 170 ساعة تدريبية عبر 110 ورش تخصصية تستهدف المعلمين والقيادات التربوية والوظائف الداعمة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لرفع جاهزية الكوادر وتحسين جودة الممارسات التعليمية.

وكشفت الوزارة عن اعتزامها تنفيذ خطة رقابة ميدانية على المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من التزامها الكامل بقرار إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة نوعية تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية منذ المراحل العمرية الأولى.

وشرح المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستُخضع المدارس الخاصة لرقابة منهجية للتأكد من تطبيق معايير تدريس المواد المرتبطة بالهوية الوطنية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية، موضحاً أن فرق الرقابة والمكاتب المختّصة تتابع مؤشرات الجودة ومخرجات التعلم على نحو دوري.

وقال إن الالتزام بهذه المعايير ينعكس مباشرة على ترسيخ الهوية والقيم، وتعزيز المهارات اللغوية والمعرفية لدى الطلبة.

وأكد أن الوزارة تمضي في تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة للتأكد من جودة التدريس، وفق معايير محكمة، وسيتم تعميم أدلة التنفيذ لتكون الآليات واضحة، مشيراً إلى أن هذه الجهود المتكاملة، تجسِّد التزام الوزارة برفع جودة التعليم، وترسيخ الهوية الوطنية، وتوفير بيئات تعلم حديثة، تُهيئ الطلبة لمهارات سوق العمل والحياة.

وذكر أن الرقابة ستتم وفق خطة منظمة تشمل زيارات ميدانية، ولجان متابعة، وتقارير تقييمية، بما يضمن التطبيق العملي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء جيل يعتز بلغته الأم، ومرتبط بدينه وقيمه الاجتماعية، ومتمسك بجذوره الثقافية، بما يعزز حضوره المستقبلي على المستويات الأكاديمية والمجتمعية كافة.

تفاصيل الفصول الدراسية

الفصل الأول:

ينطلق في 25 أغسطس ويستمر حتى 8 ديسمبر للطلبة، بينما يحصل الكادر الإداري والتعليمي على إجازته في 15 ديسمبر.

وتتخلله إجازة المولد النبوي (4 سبتمبر)، والاختبارات التشخيصية (15 – 19 سبتمبر)، وإجازة منتصف الفصل (13 – 15 أكتوبر).

أما اختبارات نهاية الفصل فتقام بين 20 و28 نوفمبر، يليها عطلة اليوم الوطني (2 – 3 ديسمبر).

الفصل الثاني:

يبدأ في 5 يناير 2026 ويستمر حتى 13 مارس.

يشهد إعلان نتائج الفصل الأول (7 – 9 يناير)، وإجازة منتصف الفصل (11 – 15 فبراير)، على أن تجرى اختبارات نهاية الفصل من 4 حتى 13 مارس، قبل انطلاق إجازة الربيع (16 – 29 مارس).

الفصل الثالث:

يمتد من 30 مارس حتى 3 يوليو للطلبة، ويستمر الكادر التعليمي حتى 17 يوليو.

يتخلله إجراء دراسة PIRLS الدولية لقياس مهارات القراءة (15 أبريل – 7 مايو)، ودراسة TIMSS التجريبية في الرياضيات والعلوم.

كما يشهد إجازة منتصف الفصل (25 – 29 مايو) ورأس السنة الهجرية (16 يونيو)، على أن تبدأ اختبارات نهاية العام من 24 يونيو حتى 3 يوليو.

178 يوماً دراسياً

بحسب التقويم الأكاديمي المعتمد، يبلغ إجمالي أيام التمدرس 178 يوماً موزعة على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: 67 يوماً (14 أسبوعاً)

الفصل الثاني: 47 يوماً (9 أسابيع)

الفصل الثالث: 64 يوماً (13 أسبوعاً)

وقد حددت الوزارة بدقة مواعيد الإجازات الرسمية وفترات الراحة بما يضمن التوازن بين متطلبات التعلم وأوقات الاستراحة للطلبة والمعلمين.