اشترى سيارة ولم يسدد ثمنها ورفض دفع «المخالفات»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

اشترى شخص سيارة بقيمة 20 ألف درهم من مالكها، ولم يقم المشتري «المدعى عليه» بسداد قيمة السيارة إلى مالكها «المدعي»، كما قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حيازته لها بمبلغ 2.680 درهماً، فضلاً عن تسببه في عدم تمكن المالك من تجديد ملكية المركبة الخاصة به نتيجة تلك المخالفات.

وبناء عليه رفع البائع «المدعي» دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشتري «المدعى عليه» بسداد كامل ثمن السيارة المتفق عليه بموجب عقد البيع، وتحويل المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه بقيمة 2.680 درهماً على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، وإلزامه بالتعويض الجابر للضرر الذي أصاب المدعي بقيمة 4.000 درهم نتيجة الامتناع عن انتقال الملكية، والتسبب في المخالفات على الرمز المروري الخاص بالمدعي، مما منعه من تجديد ملكيات السيارات الأخرى المملوكة له، وكذلك المماطلة في سداد المبالغ المالية المترصدة في ذمة المدعى عليه.

وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام المُدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (20.000) درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في شأن السير والمرور، جرى على أنه في حالة نقل ملكية المركبة، يجب على المالك الأصلي خلال أربعة عشر يوماً إخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك، مرفقاً بإخطاره صورة من المستندات المثبتة لنقل الملكية، ويجب على المالك الجديد خلال أربعة عشر يوماً أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ترخيص تسيير المركبة وسند نقل الملكية والمستندات الخاصة بإثبات شخصية المال الجديد ومحل إقامته وصفته وجنسيته، وكذلك وثيقة التأمين على حوادث المركبة لمصلحة الغير على الأقل وشهادة تثبت دفع الغرامات عن المخالفات المرتكبة داخل الدولة حتى تاريخ طلب نقل الملكية، ويبقى صاحب الرخصة الأولى محملاً بالتزامات المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.