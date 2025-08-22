أنور قرقاش: التزامات الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ثابتة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التزامات الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ستظل ثابتة.

وقال معاليه، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "مع إعلان الأمم المتحدة رسميًا تفشي المجاعة في غزة واعتبارها على لسان مسؤولها للشؤون الإنسانية (لحظة عار جماعي) للمجتمع الدولي، سيسجّل التاريخ أن وطني الإمارات وقف شامخًا بإنسانيته وعطائه، من خلال التزام جاد شكّل 42% من مجمل المساعدات الدولية لتخفيف حدة هذه المأساة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش "تظل التزاماتنا الإنسانية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومعاناته ثابتة وراسخة في انتمائنا العربي وضميرنا الإنساني".