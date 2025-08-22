"شرطة الفجيرة" ترفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 ، وذلك انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة في قطاع المرور، والمتمثلة في تمكين التنقل الآمن عبر الطرق باستخدام أحدث الأنظمة المرورية، وتعزيز الوعي والثقافة المرورية بين كافة شرائح المجتمع .

وأكد العميد الدكتورعلي راشد بن عواش اليماحي مدير عام العمليات الشرطية ، حرص القيادة على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من الحوادث، مشيراً إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات شرطة الفجيرة، موضحا أن خطة الاستعداد لهذا العام شملت تنظيم محاضرات توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية .

من جانبه أفاد العميد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات بأن الاستعدادات تضمنت كذلك تكثيف انتشار الدوريات المرورية ودوريات الضبط أمام المدارس وعلى الطرق الرئيسية والفرعية ، إلى جانب التأكد من جاهزية الشواخص التحذيرية في محيط المدارس لتفادي الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرا إلى أن شرطة الفجيرة ستباشر تنفيذ مبادرة "مرحباً مدرستي" للمشاركة في استقبال الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام شرطة الفجيرة برسالتها المجتمعية في حماية الأرواح، وضمان بيئة تعليمية آمنة تسهم في مسيرة الإنجازات والنجاحات الدراسية لأبناء الوطن.