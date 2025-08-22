برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة في نوفمبر

22 أغسطس 2025 12:10

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، يُنظم مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر 2025 في أبوظبي.

ويأتي تنظيم أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، ضمن جهود الإمارة لرسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، ترسيخاً لمكانتها كمركز عالمي رائد في تطوير وتشغيل الأنظمة ذاتية الحركة وتقنيات التنقل الذكي.

وانطلاقاً من رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة قائمة على الابتكار، يستقطب الحدث خبراء القطاع لمناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية، التي تسهم في خلق بيئة تنافسية لتعزيز كفاءة قطاع التنقل الذكي من خلال تعزيز مفهوم التنقل المستدام بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

ويضطلع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الجهة المُنظِّمة لفعاليات «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، بدور محوري في تعزيز قطاع الأنظمة الذكية من خلال الإشراف على التوجيه الإستراتيجي وتطوير السياسات والتشريعات وتشجيع الاستثمارات التقنية في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار في مختلف البيئات البرية والبحرية والجوية.

ويسلّط الأسبوع الضوء على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في هذا المجال، ويستقطب نخبة من صُنّاع القرار وقادة القطاع والباحثين والخبراء، لبحث آفاق التعاون المشترك، وتعزيز جاهزية الإمارة لتبني وتطبيق الأنظمة المستقلة ضمن منظومتها التنموية.

ويشمل الحدث مجموعة من البرامج، منها افتتاح فعاليات الأسبوع يوم 10 نوفمبر بـ«قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، التي تهدف إلى تبادل الرؤى ومناقشة التوجهات الإستراتيجية في هذا القطاع وتضافر الجهود العالمية لتعزيز منظومة الابتكار في النقل الذكي. وتُعد هذه القمة منصة رائدة لاستكشاف أحدث التطورات في مجالات التنقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة، وفرصة لترجمة الأفكار المبتكرة على أرض الواقع، وصياغة السياسات ودعم المشاريع والاستفادة من الفرص المتاحة لرسم ملامح مستقبل القطاع.

كما تشمل فعاليات الحدث تنظيم معرض «دريفت إكس»، الذي يستعرض أبرز حلول الأنظمة الذكية وذاتية الحركة براً وبحراً وجواً، وتطبيقاتها في مجال الروبوتات، حيث يُقام المعرض خلال الفترة 10 إلى 12 نوفمبر 2025.

وضمن فعاليات هذا الأسبوع، تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر «كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025» في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تستقطب البطولة، التي تنظم لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نخبة من الفرق العالمية للتنافس في سباقات الروبوتات ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي.

ويختتم «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025» فعالياته بتنظيم النسخة الثانية من «دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيَّرة» في حلبة مرسى ياس، التي تُسلط الضوء على مستقبل قطاع التنقل الذكي.

ويهدف الأسبوع، إلى استعراض مستقبل التقنيات والأنظمة المستقلة في الإمارة، وفتح المجال أمام إبرام شراكات نوعية تدعم تنافسية الإمارة على خريطة الابتكار العالمي، وترسخ مكانتها عالمياً في مجال تطوير الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، وذلك بإعادة تعريف مفهوم التنقل وتبنّي الحلول ذاتية الحركة في مختلف القطاعات الحيوية، لتواصل أبوظبي قيادة منظومة الابتكار، من خلال دمج مبادئ الكفاءة والسلامة والاستدامة في استخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة براً وبحراً وجواً.

وتحتل إمارة أبوظبي موقع الصدارة في مجال التنقل الذكي وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة بفضل ما يحظى به القطاع من دعم حكومي، وما تتميز به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومرونة في الإطار التنظيمي والتشريعي، لدعم التنافسية التكنولوجية الوطنية، وتسريع وتيرة التحول في منظومة البحث والتطوير في تقنيات المستقبل لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.