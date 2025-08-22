«التربية»: أسبوعان لطلبة الـ 11 لتغيير المسار

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

مع انطلاق العام الدراسي، منحت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الحادي عشر مهلة تمتد لأسبوعين لتغيير السيناريو الدراسي الذي التحقوا به، سواء في المسار العام أو المتقدم، في خطوة تعكس مرونة جديدة في منظومة التعليم الثانوي.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن العام الدراسي 2025 - 2026 سيكون العام الأخير لطلبة «مسار النخبة» الذي تقرر إيقافه بشكل نهائي، في حين يجري العمل على إعادة هيكلة المسار التطبيقي تمهيداً لإطلاقه بصيغة مطوّرة خلال الفترة المقبلة.

ويقوم النظام الجديد على مسارين رئيسيين فقط، هما المسار العام والمسار المتقدم. ويتيح كلاهما للطلبة خيارات دراسية مرنة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وفقاً لميولهم العلمية أو الاجتماعية والإنسانية.

المسار العام

يُوجَّه هذا المسار للطلبة الراغبين في التخصصات الإنسانية والاجتماعية والفنون والإدارة، ويقوم اعتباراً من الصف الحادي عشر على سيناريوهين:

السيناريو الأول لذوي الميول الإنسانية والاجتماعية، حيث يدرس الطالب الكيمياء والأحياء في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

السيناريو الثاني مخصص للطلبة ذوي الميول العلمية، ويتيح لهم دراسة الفيزياء إلى جانب الكيمياء في الصف الحادي عشر، والفيزياء مع الأحياء في الصف الثاني عشر، شرط حصول الطالب مسبقاً على معدل لا يقل عن 75% في مادتي الرياضيات والفيزياء في الصف العاشر.

كما منحت الوزارة طلبة الصف الثاني عشر في هذا المسار مرونة أكبر، إذ يمكنهم استبدال مادة الفيزياء بمواد أخرى مثل الفنون أو العلوم الصحية أو الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار (CCDI)، مع إلزامية الحصول على إقرار خطي من الطالب وولي أمره.

المسار المتقدم

أما المسار المتقدم فقد صُمّم للطلبة الطامحين إلى دخول مجالات دقيقة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

ويوفر خيارين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر:

السيناريو الأول: دراسة مادتين علميتين فقط، هما الفيزياء والكيمياء في الصف الحادي عشر، والفيزياء والأحياء في الصف الثاني عشر.

السيناريو الثاني: دراسة ثلاث مواد علمية طوال عامي المرحلة النهائية، وتشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء معاً.

القبول الجامعي

ربطت الوزارة تحديثات المسارات بمتطلبات القبول الجامعي الاسترشادية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024.

ووفق هذه المتطلبات، فإن دراسة الطب وطب الأسنان تتطلب الحصول على نسبة 90% في الرياضيات و90% في مادتين من الفيزياء والكيمياء والأحياء، بينما يشترط للالتحاق بالصيدلة معدل 80% في الرياضيات و80% في مادتين علميتين. أما الهندسة فتتطلب معدل 80% في الرياضيات والفيزياء، إضافة إلى 80% في الكيمياء أو الأحياء.

ضوابط الانتقال

سمحت الوزارة لطلبة الصف الحادي عشر بإجراء تغيير في السيناريو خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد، بينما يستمر طلبة الصف الثاني عشر في السيناريو نفسه الذي اختاروه سابقاً من دون تغيير.

كما أوضحت أنه لا يحق لطلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسار العام الانتقال إلى المسار المتقدم، إذ يقتصر هذا الخيار على طلبة الصفين الثامن والتاسع، وبشروط محددة.