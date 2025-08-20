اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار

0 نشر
0 تبليغ

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرةً للغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:03.
و في بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03، والمد الثاني عند الساعة 20:08، والجزر الأول عند الساعة 14:53، والجزر الثاني عند الساعة 02:58.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا