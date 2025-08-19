اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تدعم عمليات إطفاء حرائق الغابات في مونتينيغرو

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للجهات المختصة بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، باشر فريق إماراتي المشاركة في جهود مكافحة الحرائق المندلعة في عدة مناطق بمونتينيغرو.

وغادرت طائرة إماراتية مخصصة لمكافحة الحرائق ومحملة بالمعدات والمواد اللازمة أبوظبي يوم الاثنين إلى بودغوريتسا للمشاركة في عمليات الاستجابة العاجلة المبذولة للسيطرة على الحرائق. وتعكس توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» تضامن دولة الإمارات قيادة وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية مونتينيغرو الصديق في جهود مواجهة كارثة الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها بلادهم حالياً.

