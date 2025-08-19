«التربية»: استراتيجيات رقمية لتطوير الكوادر الداعمة في المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

انطلقت، أمس، فعاليات أسبوع التدريب التخصصي للوظائف الداعمة في المدارس الحكومية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، مستهدفاً فئات متعددة من الكوادر التربوية والإدارية، بما يشمل اختصاصيي المختبرات ومصادر التعلم، ومعلمي التربية الخاصة، والمرشدين الأكاديميين والاجتماعيين، إلى جانب المكلفين بمهام الصحة والسلامة، وجميع المعلمين في مختلف إمارات الدولة.

ويستمر البرنامج حتى يوم الجمعة 22 أغسطس الجاري، عبر مجموعة واسعة من الورش التدريبية الحضورية والبث المباشر.

تمكين رقمي

وشهد اليوم الأول ورشة حول «دور إدارة تطوير المواد التعليمية ومصادر التعلم في خدمة العملية التعليمية»، موجهة لاختصاصيي المختبرات العلمية.

ونظمت الجلسة عبر بث مباشر باللغة العربية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحاً.

كما تتواصل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في 19 و20 أغسطس ورش بعنوان «اختصاصي المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مراكز مصادر التعلم»، موجّهة لاختصاصيي مراكز مصادر التعلم، وتُبث مباشرة من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

كما خصصت الوزارة يوم الخميس 21 أغسطس لورشتين تفاعليتين بعنوان «تمكين: التدريب التفاعلي على الأنظمة والمنصات الرقمية»، حيث تنعقد الأولى بالعربية من 12:30 ظهراً حتى 2:30 عصراً، والثانية بالإنجليزية في التوقيت نفسه، موجّهة لجميع المعلمين عبر بث مباشر.

كما يُختتم الأسبوع يوم الجمعة 22 أغسطس بورشة «استراتيجيات الأمن الرقمي: نحو بيئة تعليمية رقمية آمنة»، الموجهة إلى جميع الكادر التربوي، من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً.

التربية الخاصة

ويشمل التدريب كذلك اختصاصيي ومعلمي التربية الخاصة، حيث تبدأ الورش يوم الاثنين 18 أغسطس بورشة في الاختبارات المعرفية لمقياس جامعة الإمارات للأخصائيين النفسيين في العين، إلى جانب تدريب حول منهج السلوك اللغوي وتقييم معالم تطور السلوك اللفظي في عجمان.

كما تعقد ورش موجهة لاختصاصيي الإعاقة البصرية لتهيئة الوثائق، بما يناسب الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية.

وتتواصل الورش على مدى الأسبوع لتغطي موضوعات عدة، منها اضطرابات العمليات الفنولوجية لاختصاصيي النطق واللغة، وتحديات مفسري لغة الإشارة، واستراتيجيات تطوير مهارات تقرير المصير لدى الطلبة من أصحاب الهمم.

المرشدون الأكاديميون والاجتماعيون

كما يشهد برنامج المرشدين الأكاديميين والأخصائيين الاجتماعيين باقة متنوعة من الورش، حيث نظمت ورشة حضورية في عجمان وأخرى عبر البث المباشر.

وتستمر الورش حتى الخميس 21 أغسطس، متناولة موضوعات مثل الريادة في الأمن السيبراني وتعزيز المنظمة التعليمية، إلى جانب جلسات تدريبية خاصة بمهارات الإرشاد الأكاديمي والاجتماعي.

ويأتي أسبوع التدريب التخصصي كجزء من استعدادات وزارة التربية والتعليم لبداية العام الدراسي الجديد، بهدف رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية، وتعزيز مهاراتهم الرقمية والتربوية والنفسية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويضمن بيئة تعليمية آمنة وداعمة لمختلف الفئات من الطلبة.

الصحة والسلامة

يُعقد اليوم الثلاثاء 19 أغسطس تدريب حضوري في معهد تدريب المعلمين بعجمان، يستهدف المكلفين بمهام الصحة والسلامة والخدمات، تحت عنوان «السلامة في الحافلات المدرسية»، وذلك من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.