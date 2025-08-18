شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد بخطة شاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد «2025 - 2026» بخطة متكاملة شاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

وهنأت شرطة أبوظبي الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة بالعام الدراسي الجديد، وتمنت أن يكون عاماً سعيداً على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور، وأكدت أن إداراتها المختصة كافة أكملت جاهزيتها لدعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وأعد قطاع الأمن الجنائي برنامجاً توعوياً ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي للوقاية من الجريمة، يشمل تقديم محاضرات توعية للطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس وأولياء أمور الطلبة حول مختلف الموضوعات مثل مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وتعزيز التوعية بالجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب غيرها من الموضوعات التي تهدف إلى غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.

وتكثف مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية برامج التوعية لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.

وتنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة خطة إعلامية متكاملة للاتصال مع جميع شرائح المجتمع بعدة لغات، تزامناً مع بدء العام الدراسي، يتم من خلالها نشر رسائل وأفلام توعية متنوعة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على تعزيز توعية الجمهور بحماية أبنائهم من الجرائم الإلكترونية بأنواعها، وحثهم على متابعة أبنائهم.

وتوجه رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث.